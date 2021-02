Metalfestival Into the Grave giet ek dit jier net troch fanwege it coronafirus

It metalfestival Into the Grave yn Ljouwert giet ek dit jier net troch fanwege it coronafirus. De organisaasje seit dat de ein fan de coronaproblemen wol yn sicht is, omdat der no in faksin tsjin it firus is. Mar it coronafaksin komt te let om dit jier in festival te organisearjen. Into the Grave stie pland foar 11, 12 en 13 juny.