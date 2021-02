Eric fan Heel Holland Bakt: "Elkenien wit no hoe lekker oft Riperkritetsiis is"

Snein wie de finale-útstjoering fan Heel Holland Bakt. Fansels siet Eric sels thús ek op de bank. "De kommentaren achter de skermen, dy hearst dan foar it earst. Dus dat is hiel leuk." Eric waard troch presintator André van Duin betitele as 'Stoere Fries'. "Ja, moai net?", glunderet er. "Dit aventoer hat my echt goed dien. Ik doch no dingen rapper as foarhinne. Dêr't ik earst opseach tsjin al it wurk, doch ik it no gewoan."

Dy trochpakkers-mentaliteit kaam him goed fan pas yn 'e finale-opdracht, dy't mar leafst acht oeren duorre. "Dat wie in 'afmatpartij' ja", jout er ta. "Bist op 'e ein sa wurch, datst net mear witst wat ast dochst. Mar ik bin grutsk op wat ik makke haw." Ien fan syn spesjaliteiten wiene koekjes mei Riperkritetsiis "Dat foel yn 'e smaak. Ik woe wat unyks meitsje en ik wie der wis fan dat ik wat hie dat gjinien oars hie. En elkenien wit no hoe lekker oft Riperkritetsiis is."