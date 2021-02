WINTERBLOG: Temperatuerstiging fan 30 graden neffens Piet net unyk

Ofrûne wykein stiene we noch op de redens, mar it duorret net lang mear oft de maitiid komt deroan. "It suden fan Europa is no wat oan it opwaarmjen. Ik ferwachtsje snein temperatueren fan sa'n tsien, alve graden", seit waarman Piet Paulusma.

"Ast dat ferlikest mei temperatueren fan -15 fan ôfrûne wike, dan giest op guon plakken sa'n 30 graden omheech." Hiel unyk is sa'n omslach lykwols net. "Healwei febrewaris is it net sa hiel bysûnder dat it tolve graden is. It rekôr stiet op achttjin graden."

Koade read

Twa wykeinen koade read efter inoar is wol wer bysûnder. "De iene kear mei de komst fan de kjeld en de oare kear mei it fuortgean fan de kjeld. Dat bart net sa faak", seit Paulusma.

Neffens him wurdt der faker koade read ôfjûn om't de mienskip feroare is. "It is folle drokker op de diken. Der binne ynternasjonaal ôfspraken makke foar wannear't it koade giel, oranje of read is. Koade read is frij ekstreem, mar wurdt net faak útjûn."