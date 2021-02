LIVEBLOG: Koade read allinne noch op Waadeilannen | Wetterskip makket gemalen iisfrij

No't de froast foarby is, is it Wetterskip begûn mei de tariedingen dy't nedich binne om de gemalen wer oan te setten. Dat is nedich om it smeltwetter en de ferwachte delslach ôf te fieren. Dêrmei kin it 'draaiboek iis' de kast wer yn.

It wetterskip stjoert ûnderhâldsploegen op 'en paad om de gemalen iisfrij te meitsjen. De gemalen yn gebieten dêr't de ôffier it hurdste nedich is, binne as earste oan bar. Se wurde net allegearre tagelyk oanset, om skea oan de oevers foar te kommen.