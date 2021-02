Skoalkoepel Proloog oer skoalsluting: "Dit is in ferskriklik dilemma"

Neffens de foarsizzings is de situaasje op de dyk moandei te fergelykjen mei de izelwinter fan 2016. "Dan kinne wy net oars as it beslút nimme om de skoaldoarren te sluten", fertelt Helder. "Tusken seis en njoggen oere moarns gean de measte minsken en learlingen op paad. Koade read is foar ús it sinjaal om dit beslút te nimmen om de feiligens fan elkenien te garandearjen."

Thúsûnderwiis of iisfrij?

It momint dat basisskoallen op 'e nij de doarren slute moatte, is hiel ferfelend, fynt ek Helder. Hoe't de skoallen dizze dei ynfulle, doart de direkteur net te sizzen. "Wy ha der gjin sicht op oft skoallen hjoed online les jaan sille of dat se de bern iisfrij jouwe. Dat beslút nimme se yndividueel en kommunisearje se sels mei de heiten en memmen."