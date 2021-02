Mollebulten yn 'e tún? Jou it troch mei de molletelling

Foar it tredde jier op rige hâlde de Zoogdierenvereniging en Vroege Vogels in lanlike molletelling. Gewoanwei is dy telling yn it wykein, mar fanwege de froast en it hege wetter kinne minsken no in wike lang telle. It giet neffens Elze Polman fan de Zoogdierenvereniging foaral om it tal mollebulten en net om it tal mollen. "Het gaat niet om 'wie is de mol', maar waar is de mol?"