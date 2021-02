Thússoarchmeiwurkers Het Friese Land net op paad fanwege koade read

Mei it each op dizze warskôging fan it KNMI hat Thuiszorg Het Friese Land it beslút naam om meiwurkers allinnich nei minsken te stjoeren dy't medyske help nedich hawwe. Se freegje famylje en mantelsoargers om sa folle mooglik gewoane soarch oer te nimmen. Meiwurkers meie lykwols sels witte oft se it ferantwurde fine om op paad te gean.

Kliïnten dy't gjin soarch krije, wurde belle troch de thússoarchmeiwurkers.