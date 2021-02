Ein fan de froast komt moai op tiid foar wetterfûgels

Houtsnippen

Dat der yn de winter fûgels dea gean, hoecht op de lange termyn net ferkeard út te pakken foar in fûgelsoart omdat allinnich de sterksten oerlibje en foar in nije generaasje soargje kinne. Ek binne der soarten lykas de iisfûgel, dy't eins hielendal net oer in strange ynfal fan froast kinne. En soarten lykas houtsnippen, dy't oars benammen yn it tsjuster aktyf binne, sjogge je no ek oerdeis folle mear omdat sy mear frette moatte. Boppedat kinne sy harren net goed ferskûlje, omdat sy opfalle yn de snie. Foar fûgels dy't no yn dekking bliuwe, kinne reedriders dy't yn de reiden bedarje ek in soad oerlêst jaan.