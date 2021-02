Eric Jongsma fan Toppenhuzen gjin winner fan Heel Holland Bakt

Jongsma makke in 'bakte luchtballon': eclairs, in millefeuille en tsiiskoekjes fan Riperkrite. De baksels hiene neffens de sjuery net sa folle te krijen mei it tema Valentijn, dochs fûnen se de baksels in wiere 'eyecatcher'. Ek de smaak dy't Jongsma oan syn kreaasjes jûn hie, waard troch de sjuery wurdearre.

Stoere Fries

André van Duin oer Eric Jongsma: "Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Je gaf ons een beetje een veilig gevoel. Dat je in de finale staat, vind ik verschrikkelijk knap voor een stoere Fries."

It wie de achtste edysje fan it programma Heel Holland Bakt.