Ingelske Harnzer debutearret op WK ôfstannen: "Super gaaf natuurlijk!"

Op de 1.000 meter ried Smeding sneon tsjin Suzanne Schulting yn de earste rit. In geweldige tiid kaam der net út by har WK-debút: se finishte as 23ste yn in tiid fan 1.19,86. "Het was super gaaf natuurlijk en ik ben nog jong, dus ik ben super blij dat ik hier stond. Maar, ik had er wel iets meer van verwacht. Met de luchtdruk kwamen er niet de snelste tijden uit", fertelt de 22-jierrige Smeding.

It WK is de lêste wedstriid fan it seizoen. It hat in dreech reedrydjier west foar Smeding en Team Frysk fan coach Siep Hoekstra, dêr't se foar rydt. De Alvestêdehal is harren thúsbasis, mar: "Toen ging Leeuwarden dicht, weer open en weer dicht. Dus het was best een moeilijk voorseizoen. In de bubbel kon ik pas echt constant trainen op goed ijs. Ik heb dit seizoen tot het WK kwalificatietoernooi, waar ik als buitenlander aan de start mocht staan, geen wedstrijden gereden."