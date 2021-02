Bergsma pakt sulver op 10.000 meter, Van der Poel wint mei wrâldrekôr

De Sweedske Nils van der Poel, dy't earder de 5.000 meter wûn en ek op de wrâldbeker al yndruk makke, wie de earste dy't in serieuze tiid delsette: 12.32,93. De Sweed pakte dêrmei in persoanlik rekôr, it baanrekôr én it wrâldrekôr. It wie foar it earst yn fjirttjin jier dat in nij wrâldrekôr delsetten waard yn Thialf.