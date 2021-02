IIsmaster Kroes: "IIs op Fryske marren ûnbetrouber; gean de marren net op"

"Ik krij fan ferskillende kanten troch dat der wynwekken ûntstean en kistwurken (stikken iis dy't op elkoar skowe) en dat is ekstra gefaarlik foar de riders. We meitsje ús soargen, it iis wurdt minder. It giet ûnder oare om de Tsjûkemar, Sleattemer Mar, Fluezen en Hegemer Mar. Der binne grutte kloften minsken oan it riden op de marren. Dat fyn ik ekstra spannend. De wyn draait en hellet ek oan en it iis is net dik, der komme gau skuorren yn."

Hy wiist de minsken op de eigen ferantwurdlikheid. "Minsken moatte foaral wach wêze. Op de fearten liket it noch wol knap, mar ek dêr moatte de riders der wol omtinke, want de temperatuer rint op, dus it iis wurdt hurd minder."