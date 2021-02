Alvestêdetochtwinner Henk Angenent rydt de tocht

Underweis nei Snits gie it goed. Yn Drylts moasten se by de brêge wat klune. Yn Sleat moasten se fan it iis omdat it dêr te min wie en sa sloegen se Balk oer. Om healwei twaen wienen se Hylpen foarby.

Syb van der Ploeg en syn broer Jacob binne Angenent kwytrekke ûnderweis nei Warkum.