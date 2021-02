Piet Mulder en Gerben Douma folbringe Alvestêdetocht: "It wie helsk"

"It wie folle swierder as tocht. We ha tsjin inoar sein: we besykje it en we sjogge wol hoefier't we komme", seinen Mulder en Douma doe't se oankaam wienen op de Bonkefeart yn Ljouwert. Dat it slagge is, jout in nuver gefoel. "It wie bizar, je komme mei sa soad ferhalen thús nei sa'n tocht."

'Jim doge net'

De twa krigen dan ek in soad reaksjes doe't se oer harren plannen fertelden. "Der binne in soad minsken dy't seinen: jim doge net. Mar we witte wol goed wat wy dogge, je moatte witte hoe't it iis reagearret."