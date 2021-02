Operaasje Fryske Flagge: Jelmer de Vries sit yn Finlân: "It Frysk praten mis ik wol"

Jelmer de Vries (24 jier) is hikke en tein yn Harns. Foar syn stúdzje 'Sustainability science' is er yn augustus 2019 nei Finlân ôfreizge. Dêr binne de winters wol wat stranger as hjir, mei sa'n trije, fjouwer moannen froast. "En ik stean wol ien of twa kear op redens, der binne in soad iisbanen hjir."

"Ik woe graach in stúdzje dwaan dy't te krijen hie mei duorsumens en kaam út by de Universiteit yn Lappeenranta yn Finlân. Ik ha my ynskreaun en mocht komme." By de stúdzje leart er hoe't je ôffal ynsammelje en ferwurkje kinne, wetter suverje kinne en de loftfersmoarging werombringe kinne. "Dus hoe't we ús planeet wat better achter litte."

It is syn earste bûtenlânûnderfining, "mar it befalt my goed." De stúdzje duorret twa jier en hy sit yn syn lêste healjier. "Dêrnei wol ik graach oan it wurk, ik wit noch net oft dat yn Finlân is of net. Dat hinget fan in baan ôf."

Hy mist Fryslân wol. "Heit en mem stjoere sa no en dan in pakketsje op mei drûge woarst of sûkerbôle. Dus dat is wol lekker. It Frysk praten mis ik ek wol."