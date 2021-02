ARGYF: De opkomst fan Falentynsdei yn Fryslân

It is altyd wer in spannende dei: falt der in kaart op 'e matte of wurdt der miskien in bosk roazen besoarge? Alle jierren set de kommersje grut yn Falentynsdei, fan oarsprong in Amerikaansk fenomeen. Omrop Fryslân hifke yn 1995 by ferskate winkels nei de Falentynsferkeap, mar der waarden doe noch benammen kaarten ferkocht.