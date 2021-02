Frysktalich sjongfestival SjONG makket edysje coronaproof

By SjONG skriuwe dielnimmers in Fryske tekst op in besteand nûmer. De dielnimmers krije fan april oant maaie de kâns om har muzikale en Fryske feardichheden te ûntwikkeljen.

Yn april krije sy twa workshops om har ta te rieden op de audysjes. Sjongcoach Janneke Brakels en muzikant/songwriter Sytse Broersma traine de learlingen op sjongtechnyk, performance en tekstskriuwen. As dat net fysyk kin, bart it online fia Zoom.

In pear wiken nei de worskhops dogge de dielnimmers audysje. Fans kinne meisjen fia in livestream. Trije winners mei troch foar de haadpriis: in musicvideo opnimme mei Cor Booy as coach. Der is gjin grutte finale mei in seal fol minsken dit jier.