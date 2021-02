WINTERBLOG: Warskôging foar izel moandei, Thússoarch ôfskaald

Fanwege de ferwachte glêde diken hâldt de GGD moandeitemoarn harren test- en faksinaasjelokaasjes ticht. Foarearst is it de bedoeling dat dit oant twa oere middeis duorret. It KNMI hat koade read ôfjûn foar it hiele lân yn ferbân mei izel. "Heeft u een afspraak staan voor een test of vaccinatie op maandagmorgen, kom dan niet naar de locatie", sa lit de GGD witte. Der sil per regio sjoen wurde wannear't lokaasjes wer iepen kinne. De glêdens komt fanút it suden oer ús lân hinne en berikt Fryslân as ien fan de lêste provinsjes.

De GGD sil besykje om streekrjocht kontakt op te nimmen mei minsken dy't al in faksinaasje-ôfspraak stean hiene. Op de website fan de sûnensorganisaasje is it lêste nijs hjiroer te finen.