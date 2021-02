WINTERBLOG: Lêste echte winterdei; Fryske marren ûnbetrouber

Yn Sint Nyk is sneintemiddei in bern ferwûne rekke by in falpartij. It is net krekt dúdlik wat der bard is. In traumahelikopter kaam te plak om te helpen. It slachtoffer is úteinlik mei de ambulânse oerbrocht nei it sikehûs. It is net dúdlik hoe't it mei it slachtoffer is.