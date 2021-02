De Jong kin hattrick kompleet meitsje op 1.500 meter, Bergsma sjocht trije kânshawwers op de tsien

10.000 meter

Op de langste ôfstân op it WK is sûnt in pear wiken ynienen in nije serieuze kânshawwer foar de titel: de Sweed Nils van der Poel. Op de 5.000 kilometer pakte hy sels al de wrâldtitel. De coach fan Bergsma, Jillert Anema, tinkt dan ek dat hy de favoryt is. Bergsma kin him dêr wol yn fine. "Dat is de upcoming man natuerlik. Hy hat moaie tiden sjen litten de ôfrûne wiken", seit Bergsma.

Ek Roest wie dit seizoen oant no ta better op de 10.000 meter as Bergsma, mar dat wol net sizze dat de Fries al bliid is mei in brûnzen medalje. "Absolút net. Ik wol gewoan in moaie rit delsette. As ik in moaie rit delset, dan soe it samar genôch wêze kinne foar it earste plak. It hinget ek fan de foarm fan de oare twa ôf. Ik tink dat we alle trije kâns hawwe", sa seit Bergsma.