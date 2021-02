Wrâldkampioene Marijke Groenewoud koel nei ôfrin: "Nochtere Fries, dochs?"

De ferrassing is grut, om't yn it foar Irene Schouten de grutte favorite is. Se is twafâldich wrâldkampioene, mar hellet úteinlik in brûnzen medalje. Groenewoud giet der mei de wrâldtitel fan troch. "It is net neat, ik bin der ek hartstikke grutsk op. We wurde hjir earste en tredde, dus dat is hartstikke moai!" Mar wêrom sjogge we net in Groenewoud dy't út de skroeven is, dan? "Je binne in nochtere Fries, dochs?" Se sil har dan letter hjoed of moarn ek neat gean litte nei har oerwinning. "Gewoan normaal dwaan, dan dogge je al gek genôch."

Yn de finale by de froulju is der noch in lyts misferstân, wêrtroch Schouten te let oansette, sa seit Groenewoud. "Ik soe as it in stadige finale wie op 700 meter fan de finish oangean en as it in rappe finale wie op 500 meter. Doe hiene we in miskommunikaasje. Jillert sei op 500 meter en Irene tocht op 700 meter. Dus ik bin gien op 650 meter. Foar mysels wie it hiel goed, mar ik tink dat Irene dêrtroch yn it gedrang kaam."