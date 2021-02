LDODK ferliest topper tsjin PKC mei romme sifers

LDODK kaam sterk út de startblokken. Healweis de earste helte stiene se nei in skoare fan Ran Faber sels mei 10-8 voor. Diana van der Vorst stie foar it earst sûnt maart ferline jier wer yn de basis. Wessel Bergsma makke syn basisdebút by De Gordyksters. PKC naam yn de slotfaze it inisjatyf oer en gie mei fjouwer goals ferskil it skoft yn: 12-16.

Maatsje te grut

Dat waard yn de twadde helte net mear goedmakke. Diana van der Vorst makke mei har tredde treffer it ferskil noch ien kear wat lytser (13-16), mar de Papendrechters skoarden flotter en wiene ek sterker yn de rebound. De koprinner fan poel A yn de Kuorbal League rûn úteinlik ietwat flattearre, mar wol terjochte út nei de winst: 33-22.