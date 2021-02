Winterwaar soarget ek foar unike dûkmominten: "Neat sa moai as ûnder it iis!"

Ien fan de earste dûkers is Aukje de Jong. "Ik stean der wat dûbeld yn", laket se wylst se it wek yn rint. "It liket my hiel moai, mar it is ek foar it earst dat ik dit doch. Dus spannend is it ek." Nei in bemoedigjend knikje fan de ynstrukteur docht Aukje de bril op en klimt fia in ljedder it wetter yn. Nei in grutte plûns is sy fuort. "Het is een gevoel van vrijheid," seit Jos wylst hy oan it tou lûkt om Aukje yn de gaten te hâlden. "Het is vrij uniek om dit te doen, want het vriest niet zo vaak meer. Het mooiste is de speling van het licht. Je hebt een fysiek plafond boven je, dat is het speciale."