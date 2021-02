Marijke Groenewoud pakt wrâldtitel op de massastart, sulver foar Stroetinga

Marijke Groenewoud fan Hallum hat in gouden medalje wûn by de massastart op it WK ôfstannen. De Friezinne wie yn de einsprint flugger as de Kanadeeske Ivanie Blondin en Irene Schouten. It is de earste wrâldtitel yn de karriêre fan de 22-jierrige Groenewoud. By de manlju pakte Arjan Stroetinga in sulveren medalje.