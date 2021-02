Suzanne Schulting achtste op 1.000 meter, WK-goud foar Bowe

Suzanne Schulting is sneontemiddei op it WK ôfstannen achtste wurden op de 1.000 meter. Yn Thialf op It Hearrenfean kaam de Friezinne ta in tiid fan 1.16,03. It goud gie nei Brittany Bowe mei 1.14,12. Jutta Leerdam pakte it sulver mei 1.14,67. De brûnzen medalje wie mei 1.14,84 foar Jelizaveta Goloebeva.