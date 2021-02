Nij boek mei 22 portretten toant it kafee "as de siel fan it doarp"

Huizinga begûn yn Spangea, dêr't noch in hiel âld kafee stiet. "Toen ik die foto's gemaakt had, bedacht ik dat ik meer dorpskroegen wil vastleggen." De basis foar it boek wie dêr mei lein. Tegearre sochten Joustra en Huizinga de kroegen út. "Wy woene echte doarpskafees, dus de kafees yn lytsere doarpen en net yn rekreaasjegebieten. It giet ús om de funksje fan it kafee yn it doarp."

Yn in soad doarpen is dy funksje de ôfrûne jierren feroare. In kroech allinnich foar de eigen ynwenners mei drank en miskien noch in flaubyt, leannet net mear. In soad kafees binne ytkafees en restaurants wurden.

Kafee Bergsma Easterein

It is ek opfallend dat in soad doarpskafees útbate wurde troch jonge minsken. De 26-jierrige Jellien Pompstra is útbater fan kafee Bergsma yn Easterein. It kafee is hjoed-de-dei in restaurant mei in opfallende menukaart. Boppedat is der noch in sealekompleks dat brûkt wurdt foar feesten, konserten en eveneminten. "Ik bin hjir as 14-jierrich famke begûn yn de ôfwaskkeuken en doe die de mooglikheid him foar dat ik it oernimme koe. Sa'n kâns kinst net rinne litte. It is in trein dêr't ik wol ynstappe moast, want ik wist net oft dy trein wol wer foarby komme soe" fertelt Jellien.