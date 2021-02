ARGYF: Earste Fryske suksessen op it WK ôfstannen

Op de earste edysje fan it WK ôfstannen yn 1996 yn it Noarske Hamar wie der gelyk al Frysk sukses. By de froulju waard Annamarie Thomas twa kear wrâldkampioen en by de manlju helle Ids Postma fan Dearsum as earste Fries it goud op de 5.000 meter. By it WK yn 1999 yn Thialf waard Postma earste op de 1500 meter. Heit Postma hie dêr earst noch net sokke hege ferwachtings fan. Sjoch nei de argyfbylden fan Omrop Fryslân út 1999: