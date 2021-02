WINTERBLOG fan sneon 13 febrewaris: soad drokte op it iis

De Fryske dokterwacht hie it hjoed smoardrok mei tillefoantsjes fan minsken dy't troch in fal op it iis ferwûne rekke wiene. Dy drokte is yn de rin fan de middei en de jûn, mei it ynfallen fan it tsjuster bot ôfnaam. De ferwachting is lykwols dat der ek moarn wer drokte wêze sil. De dokterswacht freget begryp fan minsken, as se krekt wat langer wachtsje moatte oan de tillefoan. Der wurdt hurd wurke om elk te helpen, mar troch de drokte kin it dus wat langer duorje.