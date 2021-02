Schulting hopet op medalje op 1.000 meter, Friezen favoryt op massa-start

Massa-start manlju

De Nederlânske ôffurdiging op de massa-start by de manlju wurdt foarme troch twa Friezen. Arjan Stroetinga en Jorrit Bergsma meie it sneon sjen litte. Beiden waarden al ris wrâldkampioen op dit ûnderdiel: Bergsma ferline jier yn Salt Lake City en Stroetinga yn 2015 yn Thialf. Boppedat wûnen beide manlju in wrâldbeker dit seizoen. En dus leit de druk by it Fryske duo, dochs Stroetinga? "Der wurdt altyd nei ús sjoen natuerlik, mar ik ha net it gefoel dat dat no mear is trochdat we de wrâldbekers wûn hawwe."

In plan sille de beide manlju foar de wedstriid meitsje, mei de bûnscoach. Dat is foar dit ûnderdiel efkes Jillert Anema, ek harren coach op de langebaan, om't bûnscoach Jan Coopmans der net by is. Bergsma oer harren plan: "It is net dat we foar Jorrit of Arjan ride, dat moat de wedstriid útwize. Foar de wedstriid sille we wol wat in plan beprate, mar it kin op safolle manieren ferrinne, dus dat moatte we gewoan besjen."

Bergsma en Stroetinga sjogge yn de Belch Bart Swings en de Amerikaan Joey Mantia de grutste konkurrinten. De Rus Danila Semerikov en Andrea Giovannini binne outsiders neffens harren. Bergsma: "Dat binne manlju dy't je de romte net jaan moatte, want dy binne ek tûk yn it spultsje."