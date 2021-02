Johnny Jansen hâldt Lasse Schöne noch op 'e bank tsjin AZ

Lasse Schöne kaam op 16-jierrige leeftiid nei Hearrenfean ta. Johnny Jansen wie doe syn alderearste trainer by de ûnder-17. De trainer wit dat noch goed. "Dat was een goed elftal hoor, met de broertjes Drost, Joey van den Berg, Reza Ghoochannejhad, Oguzhan Türk", seit Jansen. "Dat was een leuke tijd. Ik probeerde met de buitenlandse jongens ook buiten het voetbal om dingen te doen. Dan namen we een zakje maden mee en gingen we vissen. Maar hij was geen held, ik moest de vissen eraf halen", laket Jansen.

Konkurrinsje op middenfjild

SC Hearrenfean hat de opgeande line wer te pakken. Yn op papier in drege searje wedstriden, mei Feyenoord (3-0), FC Twente (0-0) en Vitesse (1-0) krige it gjin inkeld doelpunt tsjin. Reden om wizigingen oan syn alvetal oan te bringen, is der dan ek net. Schöne mei tsjin AZ spylje, sit ek by de seleksje, mar begjint op de bank.