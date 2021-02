Antoinette de Jong en Ireen Wüst mei Nederlân wrâldkampioen op ploege-efterfolging

Nederlân ried yn de lêste rit tsjin Kanada mei Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valérie Maltais. Dy ploech hie de iennige twa wrâldbekerwedstriden fan dit seizoen wûn, mar dit kear wiene de Nederlânske froulju dus it rapste. It ferskil waard makke yn de alderlêste ronde.

Kanada pakte noch wol it sulver. It Russyske team hie mei noch ien rit te gean de rapste tiid en pakte dus it brûns.

De Nederlânske ploech makke foar it earst yn in wedstriid gebrûk fan in nije taktyk, wêrby't mear treaun waard en minder wiksele. Dy technyk waard by de wrâldbekerwedstriden mei súkses yntrodusearre troch de Noarske manlju. De froulju hiene hjir lykwols noch mar twa kear op traind, mar wie direkt suksesfol.