Epke Zonderland sa goed as wis fan Olympyske Spelen: "Perfekte tarieding"

Miyachi hie Zonderland noch ynhelje kind, troch op de lêste wrâldbeker yn Doha syn totaalskoare te ferbetterjen. Mar de Japanner stiet net op de dielnimmerslist yn Doha en dus kin er Zonderland net mear ynhelje.

Geweldich

"Geweldich dat it olympysk ticket no sa goed as wis binnen is", seit Zonderland. "No hoech ik gjin rekken mear te hâlden mei eventuele kwalifikaasjewedstriden en kin ik myn tarieding op de Olympyske Spelen sa ideaal as mooglik meitsje."