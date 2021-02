Eineksamens geane troch: "Mear as toetsen, ek ôfsluting skoalkarriêre"

Mei it each op de coronamaatregels lizze der in tal maatregels klear om it makliker foar eksamenkandidaten te meitsjen. Sa meie sy dus nei alle gedachten in ekstra ûnfoldwaande hawwe, mar ek sille de eksamens mear ferspraat wurde.

Unwissichheid

Anne Leijenaar, foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer fan stichting CVO Zuid-West Fryslân, snapt wol dat guon learlingen noed hawwe oer de eksamens. "Het is natuurlijk anders dan anders, ze hebben al een hele poos geen lessen op een normale manier. Ze volgen lessen gesplitst in lokalen. Ze voelen zich onzeker of ze het wel halen." Leijenaar is fan de skoalkoepel dêr't csg Bogerman, it Marne College en De Diken ûnder falle, yn Snits, Boalsert, Koudum en Balk.

Der wiene neffens Leijenaar in pear mooglikheden. "Eén: dat het niet doorgaat. Twee: een beperkt examen met de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels en misschien een profielvak. Drie: dat het wel doorgaat, maar met aanpassingen. Daar gaan we nu voor. Ze krijgen wel een extra herkansing en mogen een extra onvoldoende hebben. Dus er is wel versoepeling."

Ofsluting fan skoalkarriêre

Leijenaar kin him wol fine yn it beslút fan de minister. "Vorig jaar zijn we zonder examens verder gegaan en dat was ook jammer. Bovendien zijn de examens ook een afsluiting, je wilt de spanning voelen van het in de zaal zitten, een uitslag en diploma-uitreiking. Het hoort bij het afsluiten van een schoolloopbaan. Ik sprak een leerling die het ook fijn vond, een echt examen wordt ook op prijs gesteld."

Organisaasje

It smyt wol wat wurk op foar de skoallen. "Het vraagt veel voor de organisatie: het moet binnen drie tijdvakken, op anderhalve meter. Maar we gaan voor onze leerlingen. En ik heb alle waardering voor de docenten. Er wordt hard gewerkt om iedeeren voor te bereiden op de examens."