FIDEO: Fryslân fan Boppen, winteredysje: de moaiste winterbylden fan de provinsje

It winterwaar soarget al dagen foar skitterjende plaatsjes fan ús moaie provinsje. Mar we krije der net genôch fan, dêrom geane we hjoed op 'en paad mei in pear kamera's en drones. De moaiste bylden sjochst de hiele dei troch op Omropfryslan.nl en nei 13.00 oere ek op Omrop Fryslân telefyzje.