Moasje foar oantrúnjen op 'Aanvalsplan Grutte' oannaam yn Twadde Keamer

In mearderheid fan de Twadde Keamer stipe tongersdei in moasje om minister Carola Schouten fan Lanbou en Natuer te freegjen binnen seis wiken oan te jaan hoe't sy it 'Aanvalsplan Grutto' útfiere wol. Yn 2020 waard it plan oanbean oan minister Schouten en de Keamer. It plan waard doe hertlik ûntfongen, mar in goede wize fan it finansierjen is net tasein.