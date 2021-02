WINTERBLOG: 'Guon reedrydplakken op slot' | IIshockeyers traine op natueriis

"Hjir leit 9-10 sintimeter iis, dus op dit stik is it fertroud," seit iismaster Geert Kleinhuis fan iisklup Lyts Bigjin yn Earnewâld. "Hjir kinne wy ek wol wat drokte hawwe, mar as je it doarp út ride leit der by it Otterbyld mar sa'n 4 sintimeter. Dus dat giet noch net sa bot. En de kanten binne net altyd fertroud. As de sinne der bot op skynt, leit it der rap út."

Dochs binne der genôch minsken dy't it mar besykje op in soad plakken. "Der binne weachhalzen genôch, want sy fleane ek massaal oer It Soal hinne. Mar de ried is: bliuw safolle mooglik yn je eigen omgeving. Ek fanwege corona, mar it is lang net allegearre fertroud. Der moat op syn minst noch in pear nachten froast oerhinne wolle je hjirwei nei De Alde Feanen ta ride."