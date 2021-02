WINTERBLOG freed 12 febrewaris: mear as 100 iisslachtoffers yn sikehuzen

Hoe lang bliuwt it winterske waar noch by ús? Waarman Piet Paulusma is der dúdlik yn: "Sa't it no liket oant en mei snein. Dat kinne wy noch krekt oprêde. Mar je sjogge wol dat as it mar efkes teiwaar is, dan komt der wetter oan de kanten en wurdt it sêft."

Mar dan is de fraach: komt dy winter werwerom? Piet: "No, it kin samar dat dy winter oer in wike stadichoan weromkomt. Ik wol it net útslute. Ik sis net dát it bart, mar ik bin der ek net wis fan dat it net sa is. Dus it soe samar kinne. Dan soe der in twadde perioade oankomme. Wy hawwe it yn 2018 ek hân, ein febrewaris-begjin maart. Je witte it mar noait."