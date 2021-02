Aris boekt tsjin Landstede Hammers tredde ferlies op rige

Aris moast it tsjin Landstede Hammers dwaan sûnder Craig Osaikhwuwuomwan. De 30-jierrige spiler is yn alle gefallen foar de rest fan de moanne skorst.

Foar Aris stiet der dizze wike noch in wedstriid op it programma. Kommende sneon is yn it Kealledykje yn Ljouwert de derby fan it Noarden tsjin Donar út Grins.