Regearing keart NK maraton op natueriis: "Dit komt oan as in mokerslach"

"De ploech baalt as in stekker"

Ploeglieder Peter de Vries fan Jumbo-Visma begrypt neat fan de situaasje: "No ha we einlik wat oars as corona om nei út te sjen, en dan nimme se dit beslút. Ik tink dat der dit wykein wol mear as in miljoen minsken it iis op sykje. En dan mei in groep fan 200 man, dy't alles sels regelje wolle, op in lokaasje dêr't it publyk weiholden wurdt, net los. De teloarstelling is hiel grut, de hiele ploech baalt as in stekker."

De Vries hat tongersdeitemoarn, krekt as in soad oare minsken dy't de natueriisbubbel yn woene, noch in coronatest dien. "Wy ha de ôfrûne fjouwer dagen om neat yn spanning sitten. Hie dan moandei sein dat it net koe. Alle lof foar de KNSB en NOC*NSF, ik leau dat Maurits Hendriks sels noch mei de minister praat hat, mar de polityk doart it neffens my gewoan net oan. Dat snap ik net. Dat wy net op keunstiis ride mochten wie al in domper, mar dit is foar my in noch dikkere domper."