Kramer meldt him ôf foar ploege-efterfolging nei desepsje op 5.000 meter

By it ynriden skeat it Kramer yn de rêch, wêrnei't hy yn syn race 'ferkrampte'. Nei likernôch fjouwer rondes liet de achtfâldich kampioen op de 5 kilometer it rinne. Hy kaam úteinlik nei 6.35,52 as ien-nei-lêste oer de streek.

Neffens Kramer kin hy it tsjinoer syn teamgenoaten net meitsje om freed fan start te gean op de ploege-efterfolging. De Fries soe it teamûnderdiel ride mei Patrick Roest en Marcel Bosker. Chris Huizinga of Beau Snellink nimt no syn plak yn.