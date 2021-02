Antoinette de Jong wrâldkampioen op 3.000 meter: "Bizar, hiel moai"

De Jong hat alles jûn yn de wedstriid. "Ik haw der alles oan dien om goed te wêzen. As dat net genôch is, wat kin ik dan noch better dwaan? Ik bin der mei 'alles of neat' yn gien. Ik tocht: Ik sjoch wol wêr't it skip strânet. Ik kin my neat ferwite dat ik it net better dien haw."

Mar dan hinget it der wol fanôf hoe't de konkurrinsje it docht. Flak nei har race hie De Jong der net folle fertrouwen yn. "Ik tocht: Dit wurdt him net." Mar yn de lêste rit krige se wer hoop. "Ik tocht: Gebeurt dit no echt? Se moatte no wol hiel goed ride om goed oan te kommen." Dat barde net en by einsluten wie Antoinette de Jong dochs de bêste: "Bizar, hiel moai."