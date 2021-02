Winterblog 11 febrewaris: NK maraton op natueriis fan de baan | IIskoarts yn Fryslân

It reedrydbûn KNSB is yn petear mei it ministearje fan VWS en ferskate Veiligheidsregio's oer in mooglik NK maraton op natueriis. It bûn tsjinne dize wike in plan yn by it ministearje, it kabinet moat dêr tastimming foar jaan. Neffens in wurdfierder fan VWS sil der gau útslútsel oer komme.

"Aan de ene kant hebben we het sportvraagstuk: hoe kunnen we de topsportbubbel garanderen? Hoe veilig is het? De risico's op verspreiding van het coronavirus moeten minimaal zijn. Aan de andere kant heb je ook het veiligheidsvraagstuk. Hoe kunnen burgemeesters en veiligheidsregio's handhaven dat er geen publiek komt? Het gaat om het totaalplaatje. Als alles rond is, zou het eventueel kunnen."

Yntusken hat it KNSB al goed 150 riders op it firus teste litten. "Dat er een bubbel wordt gecreëerd is een harde voorwaarde, daarom hebben we dit alvast geregeld", seit in wurdfierder. "Het zegt niets over het al dan niet doorgaan van een NK. Daarover hopen we zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen." De tijd begint te dringen, omdat het volgens de weersvoorspellingen na het weekeinde weer gaat dooien.