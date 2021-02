Wyldkamera's moatte predatoaren yn Súdwest-Fryslân yn kaart bringe

It ûndersyk rjochtet him benammen op de skries en it lânskip dêr't dizze greidefûgel yn besiket piken grut te krijen. Dat is yn Fryslân net sa ienfâldich, want noch mear as yn oare provinsjes hawwe greidefûgels hjir lêst fan rôfbisten; predatoaren.

Dat waard ferline maitiid hiel dúdlik doe't der nei in ryk mûzejier in soad predatoaren wiene, mar hast gjin mûzen. Dat dy predaasje yn de jûntiid en nacht besjoen wurdt mei wyldkamera's by nêsten is net nij, mar dizze 120 kamera's komme yn earste oanset net by nêsten te stean. Ynstee dêrfan wurdt sjoen nei in daam dêr't rôfbisten oerhinne moatte om yn in greide te kommen. De kamera's wurde ek foar en nei it briedseizoen brûkt.

Skriezenêsten

De ûndersikers wolle net allinnich sjen nei wat dy predatoaren útfrette by de nêsten, se wolle ek mear sicht krije op it hiele libben fan de rôfbisten en alles wat sy frette. Troch wat algemiener te sjen nei wannear't hokker rôfbisten har sjen litte yn in hoeke lân en troch dat jierren fol te hâlden, krije de ûndersikers in folsleiner byld fan hoefolle foksen en stienmurden der bygelyks omrinne.

De kamera's wurde ferdield oer trije ferskillende soarten lân; lân dat yntensyf brûkt wurdt, lân dat ekstinsyf brûkt wurdt en lân dat dêr tuskenyn sit. Yn it briedseizoen ferhúzje der wol sechstich kamera's nei skriezenêsten ta.