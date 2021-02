Piet Paulusma jout antwurd op alle harkersfragen oer it waar

Hoe is it mei dy, Piet? Smoardrokke dagen foar dy tink? Wat komt der allgear op dy ôf?

"Jawis, in hiel soad media: in hiel soad radio- en telefyzjestasjons. It heart der ek by."

Snein kaam de wyn út it noardeasten, mar de sniebui gie nei it easten. Hoe kin dat?

"Dat komt troch de lizzing fan de depresje. It delslachgebiet kaam út it suden wei omheech en gie dan mei dy depresje mei nei it easten. We hiene in eastlike wyn. Dat binne twa ferskillende streamings."

De gefoelstemperatuer leit flink leger as de luchttemperatuer. Hoe wurdt de gefoelstemperatuer metten?

"As de wyn oer dyn fel giet, fielst dat it ôfkuollet. De gefoelstemperatuer wurdt berekkene út in kombinaasje fan de luchttemperatuer en de gemiddelde wynsnelheid. Dêr binne tabellen foar. Ik brûk dy fan it KNMI."

Hawwe waarmannen ûnderling kontakt foar't se nei bûten ta komme mei foarsizzings?

"Nee, ik ha eins nea kontakt mei kollega's út it westen en it midden fan it lân. Ik meitsje myn eigen waarferwachtings. De iene kear bin ik dêr wat foarsichtiger mei, de oare kear minder. Ik meitsje foaral gebrûk fan de Dútske modellen. Ik sjoch altyd noch nei de waarkaarten en nei de loft. Ik brûk myn eigen ûnderfining om in waarferwachting del te setten."

Do wiedest begjin dit jier de earste dy't dit waar foarsei, dochs?

"Ik hie al sein dat der winter komme soe. Febrewaris soe de kâldste moanne wurde en we soene op it iis komme. Ik ha al jierren sein dat we noch in Alvestêdetocht krije kinne kwa iisdikte, om't der ek yn tiden fan ierdopwaarming noch ekstremen foarkomme."

Hokker ynfloed hat de snie op it iis?

"As snie befriest, krijst snie-iis en dat is net de bêste kwaliteit iis. It is sterk en kinst derop ride as it echt dik winter is. Mar as it mar efkes teit, wurdt it sêft. As der snie falt op in tin laachje iis, kinst it der net ôfhelje en sjochst net hoefolle iis derûnder leit. De measte snie is no raand yn it wetter. We moatte ús no rjochtsje op gebieten dêr't it noch aardich iepen leit. As der snie op it iis leit, duorret it langer foar't it iis wer oangroeit. As je in Alvestêdetocht hawwe wolle, is der fjirtjin dagen matige oant strange froast nedich."

En as we no sân dagen hiele strange froast krije, is dat genôch?

"Dat witte je pas as it safier is, mar fiif dagen is oer it algemien net genôch. It moat dan oerdeis ek flink frieze. IIsgroei is net allinnich in kwestje fan minimumtemperatuer, it is in proses fan 24 oeren. Der is ek wolris strielingsfroast fan -20, mar dan leit der net in soad iis. Dy strielingsfroast rint op, dan hast net de hiele nacht -20. Ast echt kjeld út Siberië en Ruslân wei hast, giet it folle hurder, want dan hast folle langer lege temperatueren."

Eartiids stie de barometerstân yn de krante. Wêr kin ik dy no sjen?

"Dy kinst hiel maklik sjen op de webside fan it KNMI. Dêr stean de barometerstannen fan alle plakken yn Nederlân."