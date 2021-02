Alvestêdekoarts slacht ta yn Den Haag: "Elfstedentocht moet doorgaan"

D66-fraksjefoarsitter Rob Jetten seit dat er it hâlden fan toertochten en maratons net op foarhân útslute wol, foaral omdat it risiko op besmetting yn de bûtenloft lyts is. Neffens Jetten is it wichtich om yn in lockdown ek romte te meitsjen foar "een beetje plezier".

'Elfstedentocht moet doorgaan'

PVV-foarman Geert Wilders is noch dúdliker: neffens him moat de Alvestêdetocht altyd trochgean, at it iis dêr sterk genôch foar blykt. "Als de aanhoudende vorst met mogelijk maakt, moet de Elfstedentocht dit jaar echt op een verantwoorde manier doorgaan", skriuwt er op Twitter.

Partijlieder fan FvD Thierry Baudet is it dêrmei iens, en giet hurd tsjin de coronamaatregels yn: