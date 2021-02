FIDEO: Friesche IJsbond set "alles op alles"; Bergsma allinnich foar maraton út bubbel

De tastân fan it iis is op dit stuit net bêst. In soad plakken lizze noch iepen fanwege de hurde wyn. Boppedat binne der in hiel soad stikken dêr't no al snie-iis leit. Neffens iismaster Sytse Kroes fan De Friesche IJsbond is der hiel wat wurk te fersetten om it iis goed berydber te krijen as it friezen bliuwt. Dochs begjint de koarts yn Fryslân behoarlik op te rinnen. Maratonriders dogge in needgjalp, de polityk bemuoit him der al mei en de foarútsichten binne kjeld, en nochris kjeld. Al is Piet Paulusma noch net wis oft it op langere termyn stân hâldt mei de kjeld.

Yn Fryslân Hjoed in petear mei Jorrit Bergsma, Sytse Kroes en Piet Paulusma.