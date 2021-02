Premier Rutte lit mooglikheid foar wedstriden maratonriders ûndersykje

Premier Mark Rutte is weromkaam op syn útspraak fan freed dat der gjin útsûndering makke wurdt foar reedrydwedstriden op natueriis, mocht de kommende froastperioade dêr lang genôch foar oanhâlde. Rutte ferklearret dat der oerlis is tusken minister Grapperhaus, it reedrydbûn KNSB en de feilichheidsregio's oft it dochs mooglik is foar in beheinde groep topmaratonriders ien of mear wedstriden te organisearjen.