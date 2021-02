Twa Fryske kandidaten stride yn SBS-programma om de titel 'IJsmeester'

No freed is de earste útstjoering fan it SBS-programma 'IJsmeesters'. Fan in blok iis moatte de dielnimmers in keunstwurk meitsje. Wa't dat it bêste kin, mei him of har úteinlik 'iismaster 2021' neame.

Yn alle útstjoerings wurde de dielnimmers beoardiele troch in gastsjuerylid. Dat binne ûnder oaren Hans Klok, Erica Terpstra, Albert Verlinde en astronaut André Kuipers.