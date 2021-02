Maratonriders: "De KNSB moat alles út de kast helje om klassikers mooglik te meitsjen"

De haadstrekking yn it brief dat de KNSB moandei krigen hat, is dat de maratonriders mei tsien topdifyzjeploegen dochs maratons ride wolle. De Vries: "Wy hoopje dat de KNSB alles út de kast helje wol, sadat wy kommende dagen coronaproof in oantal klassikers op natoeriis ride kinne."

15 sentimeter iis

Sa't de waarsfoarsizzings no lykje, sil der kommend wykein sa'n 15 sentimeter iis lizze. Dat betsjut dat it iis geskikt is foar it organisearjen fan grutte maratonklassikers. Soks hat de KNSB lykwols ferbean, fanwege de coronamaatregels. Dêr moat neffens de maratonriders sa rap as mooglik feroaring yn komme.

Allegear it hotel yn

De Vries leit út wat it plan is. "Wy wolle mei 200 topdifyzjereedriders in pear hotels ôfhiere om sa in saneamde 'coronabubbel' te kreëarjen. Net ien fan ús komt mear bûten, útsein om te trainen of wedstriden te riden. Dat moat te dwaan wêze. By de manlju sil dit krekt wat makliker gean, om't in grut part fan de manlju professional is. Mar ek by de froulju wolle wy sjen wat der nedich is om dat te realisearjen. Neffens my moatte wy dat tegearre mei de KNSB útfiere kinne."

Gjin topsport

Wêr't oare topsportkompetysjes fan harren oerkeppeljend bûn wol trochgean meie, is dat by it maratonriden net oan de oarder. Maratonreedriden hat nammentlik gjin topsport-etiket. De Vries: "Dat is best frustrearjend. Wy ha ús oant no ta altyd polityk-korrekt útlitten, mar wy litte no fan ús hearre. Wy fine sels dat wy wol deeglik topsporters binne. En topsporters dogge der alles oan om harren sport út oefenje te kinnen. Dus wy ek. Wy helje alles út de kast om it trochgean te litten. No is de KNSB oan bar."