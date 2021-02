KNSB wol ride op natueriis: "Pakke wat we pakke kinne"

KNSB sjocht kânsen

Dêr't it reedrydbûn KNSB ferline wike noch in nee te hearren krige, stiet de doar no dochs in bytsje iepen, sa fernimt kompetysjelieder maraton Willem Hut: "Wy binne hjoed as KNSB drok oan it oerlizzen mei de oerheid. It giet derom oft it feilich kin en wy tinke dat it feilich kin." Hut tinkt dat dat benammen te krijen hat mei de waarsferoaring. "Wannear't it kwik ûnder nul komt, wurde we allegearre in bytsje gek yn 'e holle. Dit winterwaar is prachtich, en dat makket wat los."